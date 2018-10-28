كاسيميرو: الهزيمة أمام برشلونة تجسد الموسم السيئ للفريق

أبدى كاسيميرو لاعب خط وسط ريال مدريد، خيبة أمل شديدة إثر الهزيمة الثقيلة للفريق أمام مضيفه برشلونة 1 / 5 اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحقق برشلونة الانتصار الكبير في مواجهة الكلاسيكو على ملعبه "كامب نو" ليرفع رصيده إلى 21 نقطة ،ويصعد إلى الصدارة مجددا بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد ، في حين تجمد رصيد الريال ، عند 14 نقطة في المركز التاسع.

وسجل الأهداف الخمسة لبرشلونة ، كوتينيو ولويس سواريز (ثلاثة أهداف) وأرتورو فيدال ، بينما سجل مارسيلو الهدف الوحيد لريال مدريد.

وقال كاسيميرو لاعب خط وسط الريال عقب المباراة لشبكة "موفيستار" التليفزيونية ، إن الهزيمة الثقيلة أمام برشلونة تجسد الموسم السيئ للفريق ، رافضا إلقاء اللوم على جولن لوبيتيجي المدير الفني للريال.

وأضاف كاسيميرو "هذه (الهزيمة) تشكل نموذجا لما نعانيه هذا الموسم ، هذا هو ما نمر به."

وتابع "لا يفترض بنا أن نلقي باللوم على المدير الفني ، وإنما يجب اللوم على اللاعبين الذين شاركوا. وقد عكست المباراة ما نعانيه في الموسم."

وذكر "لا يمكن تعليق الهزيمة على سبب واحد ، سواء كان التعامل مع المباراة أو أسلوب اللعب. الأمر يتوقف على اللاعبين ، علينا تقديم مستويات جيدة... في هذا الفريق ، عليك أن تقدم كل ما لديك."