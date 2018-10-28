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أنغام تشكر الجمهور على مواساتها في وفاة شقيقتها غنوة

سامي ميشيل
نشر فى : الأحد 28 أكتوبر 2018 - 7:48 م | آخر تحديث : الأحد 28 أكتوبر 2018 - 7:48 م

شكرت الفنانة أنغام جمهورها ومحبيها عبر حسابها بموقع تويتر، لمواساتها في وفاة شقيقتها "غنوة"، التي توفت إثر حادث أليم يوم 12 أكتوبر الماضي، مما أصاب الوسط الفني بحزن كبير ظهر في تعزياتهم على صفحتاهم بمواقع التواصل.

وعلقت أنغام قائلة: "كل الشكر والإمتنان لكل الأصدقاء والصديقات، والشكر أيضًا لجمهوري المحترم علي مواساتكم لي ولعائلتي في وفاة أختي أتمنى من الله أن يحفظكم ويحفظ لكم أحبابكم جميعاً".

يذكر أن آخر أعمال الراحلة غنوة مشاركتها في مسلسل "الأب الروحي 2" من تأليف هاني سرحان ونبيل عبد الحميد، وإخراج تامر حمزة، ومن بطولة "أحمد عبدالعزيز، و سوسن بدر، ومحمد عادل، وميرهان حسين، وعمر الشناوي، ومحمود متولي".

 


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