قضايا الأمن تتصدر محادثات الهند مع اليابان في طوكيو

يبدأ رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، غدًا الأحد، زيارة تستمر يومين إلى اليابان، سيعقد خلالها محادثات مع نظيره الياباني شينزو آبي تتركز حول القضايا الأمنية.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية عن مسؤول بوزارة الخارجية لم يُكشف عن هويته، قوله إنه من المقرر أن يعقد الزعيمان اجتماعا في طوكيو ابعد غد الاثنين ويصدران بيانًا مشتركًا بشأن تعزيز التعاون الأمني واتخاذ إجراءات نحو السعي باتجاه إنشاء "منطقة حرة ومفتوحة في المحيط الهندي والهادئ".

ومن المتوقع، أن يشمل بيان الزعيمين تعزيز التعاون بين البلدين والولايات المتحدة، وذلك بهدف مواجهة التوسع الصيني في بحر الصين الجنوبي.