السودان يبحث ترتيبات مشاركته في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

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بحث نائب الرئيس السوداني عثمان محمد يوسف كبر ، اليوم الأحد بالقصر الجمهوري بالخرطوم ، ترتيبات مشاركة السودان فى منتدى شباب العالم الذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 3-6 نوفمبر المقبل.

وقالت مديرة شئون مصر بوزارة الخارجية السودانية السفيرة أحلام عبدالجليل - فى تصريح صحفي عقب الاجتماع التحضيري للمشاركة برئاسة نائب الرئيس - إن السودان سيشارك فى هذا المنتدى بوفد رفيع المستوى يترأسه نائب رئيس الجمهورية ويضم عددا من المختصين.

وأوضحت أن المنتدى سيتناول عددا من الموضوعات التى تهم السودان، خاصة ما يتعلق بالتحديات التى تواجه الدول فى مرحلة ما بعد النزاعات، مشيرة إلى تجربة بلادها في هذا المجال، التى سيقدمها خلال المنتدى.

ونوهت بأن السودان سيقدم تجربة دور القادة فى استدامة السلام ، حيث قدم السودان مؤخرا فى المحيط الأفريقي عدة مبادرات قادها رئيس الجمهورية تتعلق بتسوية النزاع فى دولة جنوب السودان والفعاليات التي تجري الآن لتسوية النزاع في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وأشارت السفيرة إلى تجارب السودان فى محاربة التطرف وإدماج الشباب العائدين من مناطق النزاعات والتى سيعرضها أمام المنتدى ، وقالت إن المنتدى سيتناول موضوع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب من ذوى الإعاقة.

يذكر أن المنتدى يحظى بحضور واسع من القادة والمنظمات المعنية بقضايا الشباب من مختلف دول العالم.