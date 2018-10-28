نفى رئيس باكستان عارف ألفي، اليوم الأحد، التقارير التي أفادت بأن طائرة إسرائيلية هبطت في العاصمة إسلام آباد.

وطالبت المعارضة الباكستانية توضيح الأمر بعد موجة من الغضب جراء ما تردد عن بقاء الطائرة لمدة 10 ساعات في العاصمة خاصة أن باكستان لا تعترف بإسرائيل ولا تربطها بها علاقات دبلوماسية لذلك من غير المرجح أن تهبط طائرة إسرائيلية في إسلام آباد.

وقال الرئيس قبل مغادرته إلى تركيا، في زيارة تستمر يومين إن "التقارير بشأن تواجد طائرة إسرائيلية في باكستان ليس لها أساس من الصحة ونحن لا نقيم أي علاقات مع إسرائيل".

وأدلى الرئيس بهذه التعليقات عقب أن أخفق مسؤولان حكوميان بينهما وزير الخارجية شاه محمود قريشي في إرضاء المعارضة.

ودفع ما تردد عن تواجد طائرة إسرائيلية في باكستان المعارضة لشن مزيد من الهجوم على حكومة رئيس الوزراء عمران خان التي تفقد بالفعل شعبية بسبب القرارات الصعبة التي تهدف لمواجهة الأزمة الاقتصادية وشملت السعي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الجدل بدأ عندما كتب افي شارف مدير تحرير النسخة الإنجليزية من صحيفة هآرتس الإسرائيلية تغريدة قال فيها إن طائرة إسرائيلية توجهت إلى إسلام آباد قادمة من تل آبيب وبقيت 10 ساعات في العاصمة الباكستانية الأربعاء الماضي.