إزالة 69 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ

أزالت مدينة كفر الشيخ 69 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين مركز شرطة كفر الشيخ ومديرية أمن كفر الشيخ.

قال علي عبدالستار رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إنه تم إزالة 54 حالة تعد على أملاك الدولة بأحياء مدينة كفر الشيخ، منها: (حي المزلقان الأوسط، والقنطرة، والثلاجة، والحكر، والعزبة الجديدة، والزهور، والنصر، والموقف الرئيسي، وشوارع مدرسة الثانوية الزراعية، وحي ميت علوان، وتقسيم 2، وتقسيم 4، ومنشأة ناصر، وحديقة الأسرة، وحي مركز الشرطة كفر الشيخ، ونادي الشرطة).

وأضاف «عبدالستار»، في بيان صحفي اليوم، أنه تم إزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرى: (أريمون، ومسير، ومنية مسير، وأبو طبل، والحمراوي، وسخا، وعوض، والحمرى، وصندلا، وطاهر)، متابعا أنه تم التحفظ على المضبوطات والمواد المستخدمة بالبناء، وتحرير محاضر بها.