حبس عاملين لاتهامهما بقتل آخر في مشاجرة بأبو النمرس

قررت نيابة البدرشين بإشراف المستشار شريف توفيق، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، حبس عاملين شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل عامل بعد مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات سابقة بينهم على خلافات مالية.

وبانتقال القوات الأمنية لمكان الواقعة تبين أن خلافات نشبت بين المجني عليه، وشقيقين بالمنطقة بسبب الخلاف على ماليات سابقة بينهم، تعدى الشقيقين على العامل بالضربات، وأنهى أحدهما حياة المجني عليه بمجموعة من الطعنات القاتلة التي استقرت في جسده وأودته قتيلًا في الحال.

وألقى رجال الأمن القبض على المتهمين، وأحيلا للنيابة العامة التي وجهت لهما تهمة القتل العمد، وأصدرت في حقهما القرار المتقدم، كما أمرت بتشريح جثة المتوفي والتصريح بدفنها.