السيسي يتوجه إلى ألمانيا في زيارة تستغرق 4 أيام

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القاهرة، اليوم الأحد إلى برلين في زيارة رسمية لألمانيا الاتحادية تستغرق 4 أيام بدعوة من المستشارة إنجيلا ميركل.

ويشارك السيسي، في أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة رؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع إفريقيا وذلك في إطار مجموعة العشرين.

وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قد قال إنه من المقرر أن تشهد زيارة السيسي إلى ألمانيا عقد جولة مباحثات ثنائية مع المستشارة الألمانية، والرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير وكذلك مع رئيس البرلمان "البوندستاج" فولفغانغ شويبلة بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين والسياسيين ورجال الأعمال الألمان، وذلك للتنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن مناقشة مجمل جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة امتدادا لما تشهده مسيرة التعاون مع ألمانيا من تطور نوعي خلال السنوات الأخيرة.