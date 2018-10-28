استمعت نيابة البدرشين برئاسة المستشار أحمد يسري، إلى أقوال عدد من المصابين في الحريق الذي شب بمنزل بمنطقة الحوامدية، والذي أسفر عن وفاة 6 أشخاص "4 أطفال وسيدتين"، كما أمرت باستعجال تقرير المعمل الجنائي في الحادث لمعرفة أسباب الحريق والوقوف على ملابساته.

وقال المصابون خلال جلسة الاستماع لأقوالهم، من قبل فريق النيابة بإشراف المستشار شريف توفيق، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، إنهم فوجئوا بانفجار يدوي بالمنزل أثناء تواجدهم به ليلًا، واندلعت النيران في أرجاء المنزل لتأتي على محتوياته، وتخلف إصابات بالغة بالمتواجدين فيه.

وأكد المصابون أن سبب الحريق هو تسرب الغاز من أسطوانة بوتجاز بالمطبخ، وأن الأسطوانة حصلت على مصدر لإشعال النيران وانفجرت على الفور بمجرد وصول مصدر الإشعال إليها.

وقال مصدر قضائي إن حالة أحد المصابين والمحتجز في مستشفى المنيرة خطرة، ولم يتمكن فريق النيابة من الاستماع لأقواله في الواقعة، مشيراً إلى أنه يقع بغرفة العناية المركزة بحالة غير مستقرة.