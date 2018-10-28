إصابة ضابط شرطة في انفجار عبوة بدائية أسفل سيارته بحلوان

أصيب ضابط شرطة، صباح اليوم الأحد، في انفجار قنبلة بدائية الصنع بالقرب من سيارته بمحيط جامعة حلوان، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبي الحادث.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا يفيد بإصابة المقدم «خالد مصطفى» بشرطة النقل والمواصلات، بإصابات طفيفة، في انفجار قنبلة بدائية الصنع أسفل سيارته أثناء توقفها بجوار جامعة حلوان.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وأجرى خبراء المفرقعات عمليات التمشيط بواسطة الكلاب البوليسية؛ بحثا عن أي مواد متفجرة أخرى.

من جانبه، انتقل مدير أمن القاهرة اللواء محمد منصور، إلى مكان الحادث، وأمر بنشر دوريات أمنية مسلحة بمحيط الحادث؛ لتضييق الخناق على الجناة وسرعة ضبطهم.