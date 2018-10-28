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نائب الرئيس الصيني يغادر القاهرة

القاهرة- أ ش أ
نشر فى : الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:38 ص | آخر تحديث : الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:38 ص

غادر نائب الرئيس الصيني وانج تشي شان والوفد المرافق له، القاهرة صباح اليوم الأحد بعد زيارة للبلاد استغرقت عدة أيام، استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم بحث العديد من الموضوعات والملفات المشتركة بين البلدين.

كما التقى نائب الرئيس الصيني مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتم مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية في العديد من القطاعات، بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين.

كان نائب الرئيس الصيني قد وصل يوم الخميس الماضي للأقصر، واستهل الزيارة بمعبد الكرنك بحضور محافظ الأقصر، وأشاد بالحضارة المصرية، وزار مناطق أثرية بالقاهرة والجيزة قبل مغادرته.


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