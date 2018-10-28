محافظ سوهاج يشيد بمشروع «تخفيف حدة الفقر» بقرية الشهداء

أشاد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، بمشروع «تخفيف حدة الفقر» بقرية الشهداء بالعسيرات التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة والذي تقوم بتنفيذه مؤسسة ساويرس للتنمية وجمعية تحسين الصحة بسوهاج.



جاء ذلك خلال استقباله لوفد مؤسسة ساويرس للتنمية والذي ضم الدكتورة فرخندة حسن، والدكتورة صفاء الباز، والدكتورة زينب صفر ، والدكتورة داليا، والدكتور محمد حسن، والنائبة عبلة الهواري رئيس مجلس إدارة جمعية تحسين الصحة، وجيهان علي ربيع نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.



وأوضحت النائبة عبلة الهواري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بأن مشروع برنامج تخفيف حدة الفقر بالتعاون بين الجمعية ومؤسسة ساويرس للتنمية يهدف إلى تدريب الفتيات على الحرف اليدوية والمنتجات المنزلية لزيادة دخل الأسرة، بالاضافة إلى توفير قروض للأسر لتشجيع الصناعات الحرفية والمنزلية لزيادة دخول تلك الأسر من الناحية المادية.



وقالت جيهان ربيع، نائب رئيس جمعية تحسين الصحة بسوهاج، إنه تم إصلاح كوبري قرية الشهداء ودهانه، وإنارة مدخل القرية، ورفع المخلفات وتمهيد الطريق بالإضافة إلى عملية التشجير بتكلفة حوالي مليون جنيه.