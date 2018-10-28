«التجارة الداخلية»: «المتحدة» تفوز بفرصة استثمارية بمليار جنيه فى قنا

أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين فوز شركة المتحدة للتجارة والتوزيع، بالفرصة الاستثمارية بمحافظة قنا لتصبح الوزارة أول جهة حكومية تستجيب وتطرق باب الاستثمار فى محافظات الصعيد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة الاهتمام بمحافظات الصعيد للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال مساعد أول وزير التموين للإستثمار إبراهيم عشماوى، أن الفرصة الاستثمارية طرحت بنظام حق الانتفاع بمحافظة قنا على مساحة 15٫5 فدان قابلة للزيادة بنحو 10 أفدنة فى العمق لإنشاء منطقة لوجستية متنوعة تضم (منافذ ـ متاجر ـ وأسواق ـ ومخازن) باستثمارات تصل إلى مليار جنيه يتم تنفيذها خلال سنوات.

وأضاف عشماوى، فى بيان صحفى، اليوم أن المشروع يعد الأول فى جنوب الوادى وسيعمل على توفير فرص عمل تتراوح من 30 إلى 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وستخدم 5 ملايين مواطن من أبناء 5 محافظات هى «قنا والبحر الأحمر والأقصر والوادى الجديد وسوهاج»، موضحا أنه لأول مرة يتقدم للمشروع 4 شركات لها اسهامات كبيرة وكثيفة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن برنامج الحكومة حتى عام 2022 يستهدف طرح 7 فرص استثمارية كبرى.