عضو الاتحاد الوطني للصحفيين بالمملكة المتحدة ينتقد وسائط التواصل

قال البروفيسور كريس فروست أستاذ الصحافة في جامعة جون مورس بمدينة ليفربول وعضو اللجنة التنفيذية الوطنية في الاتحاد الوطني للصحفيين بالمملكة المتحدة، اليوم الأحد، إنه يمكن استخدام الوسائط الاجتماعية مصدر وناشر وهناك من يسئ استخدامها وينشر أخبارا خاطئة.

وأضاف أن المجلس لديه مدونة سلوك أخلاقية ومعايرها موحدة ومنها أنه لا يتم الدفع للإعلام الحر أو الإعلام الملتزم مشيرا إلى أن الجميع قادر على التواصل بشكل حر باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي عبر هواتف صغيرة، مؤكدا أن كثير من الناس وعمال وموظفي العلاقات العامة يحتاجون للصحافة لنشر ما يريدون ويودون.

وأكد فروست أن عضوية المجلس تضم 30 ألف صحفيا ويضع قوانين ويضبط عمل الصحفيين ويسعى لنقل المعلومات الصحيحة مضيفا أنه ومن المهم في هذا العالم الحديث أن نتذكر الوسائط الاجتماعية الأخرى مثل فيس بوك وتويتر التي تنقل أخبارا أو للأسف شائعات و فضائح.

وقال عضو تنفيذية الاتحاد البريطاني للصحفيين إنه يتعين علينا أن ندقق في كل خبر ومن يخرق المعايير يتم وقفه عن العمل وتغريمه "نحن نقوم بنشر ما يرغب الناس في نشره ولكننا لدينا الصلاحيات لنشر وإرساء ما ينشر السمعة الطيبة بين الناس ولابد أن يكون لدينا مسئولية في نشر الأخبار".