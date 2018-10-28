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النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية في حريق معمل تحاليل بمصر الجديدة

محمد أبو عوف:
نشر فى : الأحد 28 أكتوبر 2018 - 1:38 م | آخر تحديث : الأحد 28 أكتوبر 2018 - 1:38 م

أمرت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار شريف معتز، وبإشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة المستشار أحمد عز، بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث في واقعة حريق معمل تحاليل بشارع الميرغني، كما استعجلت تقرير الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت فجر اليوم، بلاغا باندلاع حريق داخل معمل تحاليل، وانتقلت قوات الدفاع المدني بإشراف اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة العامة، وتبين أن الحريق نشب في المعمل بالطابق الرابع وتمكنت من السيطرة عليه، ولم يسفر الحادث وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.


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