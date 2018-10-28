منتدى إعلام مصر يناقش اهتمامات جمهور وسائل الإعلام الدولية

ناقشت الجلسة الحوارية التي نظمها المعهد الدنماركي، اليوم الأحد، بعنوان تجارب مؤسسات الإعلام الدولية الناطقة بالعربية في مواجهة تغيرات صناعة المحتوى، الاهتمامات التي يسلط عليها الإعلام الموجه للجمهور العربي الضوء ويقدمها عبر وسائله الناطقة بالعربية.

وقال سمير عمر مدير مكتب سكاي نيوز خلال افتتاح منتدى إعلام مصر، الذي ينظمه النادي الإعلامي التابع للمعهد الدنماركي المصري للحوار وتعد «الشروق» أحد رعاته الرسميين إن "سكاي نيوز تهتم بالأساس بالقصة الصحفية الناجحة لتلبية احتياجات المتلقي ومهمتنا البحث عن القصص الإخبارية التي تلبي احتياجات هذا المجتمع"، موضحا أن المعيار الأساسي أنها تلبي حاجة الجمهور الناطق بالعربية سواء سياسية أو اجتماعية.

وأكد أن ما يعنيه بالمقام الأول هو حاجة المتلقي من القصص التي يطلع عليها دون ملل مشيرا إلى أن القصة الإخبارية لدى المتلقي العربي تختلف عن الأجنبي.

من جانبها قالت أمينة خيري الصحفية بجريدة الحياة اللندنية، إن الصحافة تختلف عن الفضائيات في فكرة اكتظاظ الصفحة الأولى بالأخبار الكثيفة وتابعت أنه بالنسبة للجمهور العربي الموضوعات مختلفة ويتم تفضيل المنتج على احتياجات الجمهور وفكرة الصحافة أنها تقدم خدمات للمواطن يتضاءل مع تضاءل الصحافة الورقية.

من جانبه قال محمد يحيى رئيس قسم الوسائط المتعددة في بي.بي.سي عربي إن أهم شيء هو تقديم خدمة متميزة للجمهور العربي مشيرا إلى أن بي.بي.سي بلغت 80 عاما بمحال راديو و20 عاما في الوسائط الرقمية وبعد كل هذه السنوات أصبح الأسلوب الأكثر شيوعا لتلقي الأخبار هو التليفون كوسيلة أولى.

وتابع يحيى "نحن نبحث عن احتياجات الجمهور التي لم تعد فقط سماع خبر بل هناك أشياء أخرى يحتاجها الجمهور مثل التحليل والفهم فضلا عن مواد بها جانب تعليمي وترفيهي أيضا".

وأوضح أنه يتم تحليل المحتوى يوميا "لنقدم تنوع مختلف للقطاعات المهمشة من الجمهور مثل الأقليات وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة وهذا ما نسعى إليه"، ذاكرا أن بي.بي.سي تقدم 40 لغة بينها أشياء مشتركة إلا أن كل محتوى موجه لمنطقة جغرافية معينة.