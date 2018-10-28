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سواريز: فزنا بأهم مباراة في الموسم .. وأهدي الهاتريك لعائلتي

عمر علام
نشر فى : الأحد 28 أكتوبر 2018 - 7:53 م | آخر تحديث : الأحد 28 أكتوبر 2018 - 7:55 م

أكد الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني، أن مباراة فريقه أمام  ريال مدريد هي الأهم والأصعب خلال الموسم، مشيرًا إلى أنه كان من المهم أن يخرج فريقه بالفوز في هذا الأسبوع الصعب.

وقال سواريز في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة "هذه أهم مباراة في الموسم، ولكن من المهم أن نخرج بنتائج ايجابية في هذا الاسبوع القوي، قدمنا مباراة كبيرة، وأهدي الهاتريك الذي أحرزته لعائلتي".

وأضاف: "الريال بحث عن تعديل النتيجة في الشوط الثاني، ولكن بعدها قدمنا أداء جيد دفاعياً وترك الريال المساحات وقمنا باستغلالها، قدمنا أداءً جيدًا دفاعياً لعدم ترك مساحات للريال، وهذا هو سبب النتيجة الكبيرة".

يذكر أن برشلونة سحق الريال بخماسية مساء اليوم في الكلاسيكو، الذي أقيم بالجولة العاشرة من عمر الدوري الإسباني. "طالع التفاصيل"


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