ماتيس يدعو لتحقيق شفاف في مقتل خاشقجي

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، اليوم الأحد، إنه التقى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ودعا إلى تحقيق شفاف في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأوضح ماتيس، فى تصريحات لمجموعة صغيرة من الصحفيين المرافقين في رحلته لبراج إن "التقى الجبير خلال مؤتمر حوار المنامة الأمنى في البحرين وبحثا مقتل خاشقجي"، وفقا لوكالة رويترز.

وتابع: "بحثنا الأمر، كما تعلمون تحدثنا عن نفس الشيء وهو الحاجة إلى تحقيق شفاف وشامل وكامل".

ومضى قائلا: "كان هناك توافق كامل مع وزير الخارجية السعودي دون تحفظات على الإطلاق، قال إننا بحاجة لمعرفة ما حدث وكان متعاونا جدا".