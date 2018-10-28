بريطانيا ترفض منح الجنسية لأربعة من أقارب «الأسد»: هذا الأمر سيضر بسمعتنا

رفضت الحكومة البريطانية، منح الجنسية البريطانية، لأربعة من أقارب الرئيس السوري، بشار الأسد.

وحسبما ذكرته صحيفة «Daily Mail» البريطانية، فإن الحكومة رفضت منح الجنسية لأقارب الرئيس السوري، بحجة أن هذه الخطوة سوف تقيد معارضتها لنظام «الأسد» الدموي.

وقدم أعضاء العائلة الذين لم يحصلوا على الجنسية استئنافًا ضد قرار الحكومة أمام القضاء البريطاني، إلا أنه تم رفض الاستئناف أيضًا.

وأقرت المحكمة في بيان أسباب رفضها للاستئناف، أنها لا تعرف بالظبط درجة قرابة المتقدمين للحصول على الجنسية بالرئيس السوري، إلا أنه تم النظر إلى اعتبار هام، وهو أن منح الجنسية لهم سوف يلحق ضررًا كبيرًا بسمعة بريطانيا.

وذكرت الصحيفة البريطانية أنه من بين المتقدمين للحصول على الجنسية إحدى زوجات رفعت الأسد، عم بشار الأسد، بالإضافة إلى اثنين من أبنائها، وواحد من أبناء «رفعت» من زوجة أخرى.

وأصدرت وزارة الخارجية البريطانية توصية لوزارة الداخلية، حذرت خلالها من خطورة منح الجنسية لأقارب «الأسد»، مشيرة إلى أنه سيتم تفسير هذه الخطوة لو تم اتخاذها بأنها بمثابة تساهل تجاه نظام «الأسد».