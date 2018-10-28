رئيس مطار العاصمة الألمانية الجديد يؤكد افتتاحه خريف 2020

أكد انجلبرت لوتكه دالدروب، رئيس مطار العاصمة الألمانية الجديد (بي إي آر)، افتتاح المنشأة خريف 2020، قائلا إنه ليس هناك ما يهدد بتغيير الموعد.

وفي تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال لوتكه دالدروب :" لا، هذه المرة سننجز الأمر"، وذلك في رده على سؤال حول ما إذا أي تأخير محتمل.

يشار إلى أن افتتاح المطار تأجل عدة مرات في الفترة الماضية.

وأضاف لوتكه دالدروب:" هناك جدول زمني واضح، وقد أخذنا احتياطات تحسبا لمخاطر مختلفة بما فيها التأخيرات الزمنية".

وتابع لوتكه دالدروب أن المهم الآن هو التغلب على "عيوب أخيرة" في موقع البناء، واختبار التفاعل بين المعدات التقنية.

كان لوتكه دالدروب أكد خلال الأشهر الماضية الالتزام بالجدول الزمني، وضرورة التحلي بالصبر، مشيرا إلى أن تحمل الضغط أفضل من إلغاء موعد الافتتاح مرة أخرى.

وعن الموقف المالي، قال رئيس المطار للصحيفة:" هناك خطة عمل معتمدة، وبيان واضح لتكاليف البناء الإضافية المستحقة"، وأضاف أن شركة المطار ستتمكن اعتبارا من 2020 " من تحصيل المزيد من الأموال وتوفير قروض جديدة من مواردها".

كان تقرير تم طرحه قبل أيام قليلة أفاد بأن شركة المطار التي تشارك فيها ولاية برلين بحصة تزيد عن الثلث، سجلت خسائر بقيمة نحو 84 مليون يورو في 2017.

وكان من المفترض في الأساس افتتاح وتشغيل المطار، الذي بدأ بناؤه في 2006، خريف 2011، وبسبب مشاكل تقنية خطيرة في المبنى الرئيسي، جرى تأجيل الافتتاح والتشغيل عدة مرات.

وتجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ولاية برلين كان أعلن في سبتمبر الماضي عن تشككه في إمكانية بدء المطار عمله في خريف 2020.

History