مبادرة 100 مليون صحة تنتقل لدمياط للكشف على فيروس سي

استقبلت مديرية التربية والتعليم بدمياط، 3 وحدات متنقلة لفحص العاملين بالشركة وأسرهم من فيروس سي، وذلك في ديوان عام المديرية، على أن تستمر الحملة لمدة يوم واحد، تحت شعار حملة 100 مليون صحة.

وقال السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إنه بالتعاون مع مديرية الصحة، وفرت المديرية خدمة فحص العاملين من فيروس سي والبالغ عددهم حوالي 800 موظف في المديرية والإدارة التعليمية بدمياط، وموجهًا الشكر للرئيس السيسي على إطلاقه لهذه المبادرة التي تؤكد اهتمامه ورعايته الشديدة بصحة الشعب المصري.

وأكد الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بدمياط، فحص 379 ألف مواطن، مشيرًا إلى أن الحملة، يوم الأربعاء القادم، ستنتقل لأكثر المناطق احتياجا لهذه المبادرة وهى جزيرة العزبي، كما أيضًا يتم التحضير لصرف العلاج لأكثر من 1000 مواطن، من الحالات الإيجابية، وهى الحالات الأولى التي تم الكشف عليها، من خلال مبادرة "100 مليون صحة".