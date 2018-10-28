مسؤولون أمريكيون يكشفون عن أسماء ضحايا هجوم معبد بيتسبيرج

كشف مسؤولون في مدينة بيتسبيرج الأمريكية عن أسماء وأعمار الضحايا الأحد عشر الذين قتلوا في معبد يهودي أمس السبت، قائلين إن المحققين يتعاملون مع القضية على أنها جريمة كراهية.

وقام كارل ويليامز كبير خبراء الفحص الطبى في مقاطعة أليجني ، بتلاوة أسماء الضحايا في مؤتمر صحفي يوم الأحد ، وكان معظمهم في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من العمر ، وطلب أن يتم منح أسر الضحايا مساحة من الوقت لكي يتأقلموا مع آثار المأساة.

وقتل 11 شخصا وأصيب ستة آخرون في إطلاق النار من بينهم أربعة من الشرطة الذين ذهبوا لمواجهة المسلح المزعوم روبرت باورز بعد اقتحامه المعبد.