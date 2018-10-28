وكالة: الجيش التركي يقصف مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية شرقي الفرات

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قالت وكالة الأناضول للأنباء يوم الأحد إن القوات التركية قصفت مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية على الضفة الشرقية لنهر الفرات في شمال سوريا.

تأتي هذه الخطوة بعد يومين من توجيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما وصفه ”بالإنذار الأخير“ لأولئك الذين يهددون حدود تركيا قائلا إن أنقرة مصممة على تركيز انتباهها على مسلحي أكراد سوريا في شرق الفرات.

وذكرت الوكالة أن القصف استهدف منطقة زور مغار إلى الغرب من منطقة عين العرب بشمال سوريا وكان يهدف إلى منع ”أنشطة إرهابية“.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية منظمة إرهابية وامتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يقود تمردا في تركيا منذ أكثر من ثلاثة عقود.

ونفذت تركيا هجوما ضد قوات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين السورية في وقت سابق العام الجاري.

وسيطرت هذه الوحدات على مساحات واسعة من شمال شرق سوريا عام 2012 مع انسحاب القوات الحكومية من هذه المناطق للتركيز على محاربة مسلحي المعارضة في الغرب.

وفي تطور منفصل قال الجيش التركي إن ثمانية من مسلحي حزب العمال الكردستاني قتلوا في غارات جوية في منطقتي هاكورك وآفاشين باسيان يوم الأحد.