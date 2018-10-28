منتخب الشاطئية بالمجموعة الأولى في بطولة إفريقيا

أسفرت قرعة بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، والمنتظر أقامتها في مدينة شرم الشيخ، ديسمبر المقبل، عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى.

وشهدت القرعة التي أقيمت منذ قليل بمقر "الكاف" بالقاهرة، حضور أحمد عبد الرازق المدير الفني للمنتخب، ممثلًا عن مصر، حيث حل المنتخب في المجموعة الأولى رفقة منتخبات، المغرب وكوت ديفوار ومدغشقر.

وجاءت الـ 4 فرق المتبقية في المجموعة الثانية، حيث ضمت السنغال ونيجيريا وليبيا وتنزانيا.

ويضم الجهاز الفنى والإداري أحمد عبد الرازق المدير الفني، وأحمد كمال مدير المنتخب ومصطفى لطفي المدرب العام، وياسر عبد الخالق مدرب حراس المرمى، ووليد منظور طبيبًا، وهشام عبد العزيز أخصائي التأهيل.

وكان المنتخب حقق الفوز على نظيره اللبناني بنتيجة 4 - 2 وديًا، استعدادًا للبطولة الإفريقية، أحرز خلالها أهداف المنتخب كلًا من: محمد عبد النبي 3 أهداف وحسان محمد هدف.