ألمانيا تطرد صحفيا تركيا قام بحركة احتجاجية أثناء مؤتمر ميركل وأردوغان

تعتزم ألمانيا طرد الصحفي التركي عادل يغيت الذي كان قد قام بحركة احتجاجية اثناء المؤتمر الصحفي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل قبل شهر.

ومن المنتظر أن يتم ترحيله بحلول نهاية كانون ثان/يناير المقبل.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال يغيت اليوم الأحد إنه تلقى الإخطار بهذا أول أمس الجمعة، وعزا يغيت هذه الخطوة إلى حركته الاحتجاجية أثناء المؤتمر الصحفي لأردوغان مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في دار المستشارية نهاية سبتمبر.

كان الصحفي يغيت المقيم في هامبورج ارتدى قميصا أبيض مكتوب عليه بالتركية تقول "الحرية للصحفيين في تركيا"، وعندما أثار اضطرابا تدخلت قوات الأمن الألمانية وأخرجته من القاعة فيما ضحك الرئيس التركي.