نقل آخر رئيس لجنوب إفريقيا في حقبة الفصل العنصري إلى المستشفى

أعرب سكان جنوب إفريقيا عن القلق والانتقاد، اليوم الأحد، بعد ساعات من تردد تقارير حول نقل آخر رئيس في حقبة الفصل العنصري، إف دابليو دي كليرك، للمستشفى للعلاج.

وذكر المستشفى أن دي كليرك (82 عاما) دخله ليتلقى العلاج أمس الأول الجمعة من حالة استرواح بالصدر، وهي حالة غير طبيعية لتجمع الهواء في الرئتين والصدر، لكن من المتوقع أن يتم إفراغه في الأسبوع المقبل.

وقالت وسائل إعلام محلية إن ماندلا مانديلا ،حفيد نيلسون مانديلا ،تمنى لدي كليرك الشفاء العاجل.

أشار إلى علاقته الوثيقة مع والده نيسلون مانديلا بطل مناهضة الفصل العنصري.

وكان دي كليرك شغل منصب نائب رئيس إبان رئاسة مانديلا لمدة عامين.

واستخدم المواطنون المنتقدين لدي كليرك وسائل التواصل الاجتماعي، مناسبة لتذكير العامة بدوره في دعم حكومة التمييز العنصري كعضو في الحزب الوطني الحاكم آنذاك.