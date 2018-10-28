مقتل 5 مسلحين في قصف بطائرات أمريكية بدون طيار جنوب شرق أفغانستان

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قتل خمسة مسلحين على الاقل بعد أن استهدفت طائرات أمريكية بدون طيار مركبة تابعة لمسلحي طالبان في إقليم باكتيا جنوب شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الافغانية للانباء اليوم الاحد.

وذكر فيلق الرعد 203 التابع للجيش الافغاني في جنوب شرق البلاد في بيان أنه تم تنفيذ القصف الجوي قرب منطقة زورمات.

وذكر البيان أنه تم استهداف مركبة كانت تقل مسلحي طالبان في بلدة يامناي خيل بالمنطقة، مما أسفر عن مقتل خمسة مسلحين.

وأضاف فيلق الرعد 203 أن المركبة دمرت أيضا خلال نفس الغارة الجوية.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المتشددة المناهضة للحكومة من بينها طالبان على التقرير حتى الان.