انخفض مؤشر «gex30» بنسبة 0.33٪ ليغلق عند 12980.96 نقطة فى ختام تعاملات البورصة، اليوم، فيما ارتفع مؤشر «egx100» بنسبة 0.03٪ ليغلق عند 1678.24 نقطة.

وافتتحت التعاملات الصباحية، اليوم، على تذبذب نتيجة حالة التخوف والترقب لدى المستثمرين، حيث ارتفع المؤشر الرئيسى بنسبة 0.37% ثم عاود الانخفاض، وذلك بفعل ترقب المستثمرين لأداء البورصة الأمريكية.

قال أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء فى شركة عكاظ للسمسرة: إن السوق فى حالة ترقب من قبل المستثمرين لأداء البورصة الأمريكية، كما أن الجلسة شهدت استمرارا فى البيع من قبل المستثمرين نتجية لرغبتهم فى سداد الديون المستحقة لشركات الأوراق المالية، موضحا أن هناك إقبالا بسيطا من الأجانب على الشراء فى منتصف التعاملات.

واتجهت معاملات المستثمرين الأجانب إلى البيع بصافى 117,2 مليون جنيه بينما بلغ صافى الشراء للعرب والمصريين 8,25 و109,04 مليون جنيه على التوالى.

ووفقا لـ«رويترز»، استمرت موجة المبيعات فى بورصة وول ستريت يوم الجمعة الماضى، وتصدرت أسهم التكنولوجيا والإنترنت القطاعات الخاسرة بعد نتائج مخيبة للآمال.

وأنهى المؤشر «داو جونز الصناعى» جلسة التداول منخفضا بنسبة 1.19%، ليغلق عند مستوى 24688.31 نقطة فى حين هبط المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقا بنسبة 1.73%، ليغلق عند 2658.69 نقطة.