قال حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن أزمة البطاطس ستنتهي تمامًا نهاية شهر نوفمبر المقبل، بعد ظهور الإنتاج الجديد للمحصول.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن الوزارة لا تستورد تقاوي البطاطس، وهو أمر يخص المستوردين، متابعًا: «لا مشكلة بالقطاع الخاص وكلها شركات وطنية، وليس معقولًا أن تقوم وزارة الزراعة بكل شيء، وهي وزارة إنتاج وإرشاد وبحث علمي».

وذكر أن وزارة الزراعة تشرف على جودة وصلاحية التقاوي المستوردة حتى لا تحدث أزمة، لافتًا إلى وجود معايير للتقاوي المستوردة تطبق على أي مستورد، متابعًا: «الأزمة ستنتهي خلال المرحلة المقبلة، وسنأخذ كافة المشاكل بعين الاعتبار».