أمريكا تدشن قيادة جديدة للدفاع الصاروخى فى اليابان

ذكرت وسائل إعلام يابانية، اليوم، أن القوات الأمريكية فى اليابان ستقيم قيادة جديدة لوحدة دفاع للصواريخ الباليستية تابعة للجيش الأمريكى وبدأت نشر أفرادها.

وأوضحت وكالة «جى.جى.برس» اليابانية للأنباء، أن هذه الخطوة تهدف على ما يبدو لمواجهة تهديدات من كوريا الشمالية، التى مازالت تحتفظ بصواريخ باليستية، بالإضافة إلى تهديدات من الصين، التى تمضى فى نشر صواريخ، قادرة على الوصول إلى البر الرئيسى الأمريكى وقواعد عسكرية أمريكية فى اليابان.

وستقام قريبا مراسم بمناسبة تشكيل القيادة الجديدة فى مستودع ساجامى العام، التابع للجيش فى مدينة ساجاميهارا بمقاطعة كاناجاوا، جنوب طوكيو.

وذكرت مصادر فى وزارة الدفاع اليابانية والقوات الأمريكية فى اليابان أن أفراد القيادة الجديدة ينتمون إلى لواء مدفعية، الدفاع الجوى الـ38، التابع للجيش الامريكى. وبدأوا الانشطة فى اليابان فى 16 أكتوبر الحالى.

ومن المرجح أن تكون القيادة الجديدة مسئولة عن توجيه العمليات، التابعة لوحدات الرادارات إكس ــ باند، التابعة للجيش فى مدينة تسوجارو بمقاطعة أومورى بشمال شرق اليابان، ومدينة كيوتانجو بمقاطعة كيوتو غرب البلاد.

من جهة أخرى، ذكر مسئولون كوريون جنوبيون أن المبعوث الخاص الأمريكى لشئون كوريا الشمالية، ستيفان بيجون سيجرى محادثات رفيعة المستوى فى سيول، اليوم الإثنين، مع وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانج كيونج وا ونظيره لى دو هون، لبحث استراتيجية واشنطن للمضى قدما لتحقيق نزع كامل للسلاح النووى من كوريا الشمالية، يمكن التحقق منه.