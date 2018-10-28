طوابير ممتدة أمام شوادر «الداخلية» لشراء البطاطس بـ 6 جنيهات

« كلنا واحد» تواصل طرح الطماطم بـ 5 جنيهات.. ومحافظ الدقهلية يوجه بتجهيز 10 أطنان من البطاطس لمنافذ البيع

شهدت شوادر بيع الطماطم والبطاطس التى أقامتها وزارة الداخلية فى منطقة رمسيس بالقاهرة وعدد من المحافظات إقبالا كثيفا من المواطنين فى اليوم الثانى على التوالى، حيث تباع الطماطم بـ5 جنيهات للكيلو، و6 جنيهات لكيلو البطاطس تفعيلا لمبادرة «كلنا واحد».

واصطف المواطنون فى طوابير للدخول إلى منافذ الوزارة فى منطقة رمسيس ومحيط مسجد الفتح، وسط تواجد مكثف لقوات الشرطة لتأمين وفرض النظام، لا سيما الشرطة النسائية لتنظيم السيدات اللواتى اصطففن أيضًا فى طوابير طويلة أمام المنافذ الثابتة والسيارات المتحركة، وتم فرض كردون أمنى بحواجز حديدية حول الطوابير لضمان تسيير حركة المرور أيضًا فى مناطق الشوادر.

وفى سياق آخر، حررت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية مساء أمس ، 9 قضايا تجميع وتخزين سلعة البطاطس وحجبها عن التداول بالأسواق، بمضبوطات بلغت 1632 طنا فى حملات تموينية مكبرة استهدفت محافظات الغربية والدقهلية والبحيرة.

ففى الغربية، تم ضبط شخص فى دائرة مركز شرطة السنطة لحيازته 400 طن بطاطس، وآخر بكفرالزيات لحيازته 200 طن بطاطس، وثالث فى كفرالزيات لحيازته 150 طن بطاطس، معبأة للتجميع والتخزين لحجبها عن التداول بالأسواق.

وفى الدقهلية، تم ضبط شخص بمركز شرطة طلخا لحيازته 600 طن بطاطس، وآخر لحيازته 35 طن بطاطس، وثالث لحيازته 10 أطنان بطاطس، ورابع لحيازته 7 أطنان.

وفى كوم حمادة بالبحيرة، تم ضبط متهم بحيازة 150 طن بطاطس، وآخر فى مدينة إيتاى البارود لحيازته 80 طن بطاطس معبأة داخل شكائر، لتخزينها وحجبها عن التداول بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإحالتها للنيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما شنت مباحث البحيرة بالاشتراك مع مديرية التموين حملة على الثلاجات التى تخزن كميات من البطاطس لمنعها من التداول بالأسواق، حيث تلقى مدير أمن البحيرة اللواء جمال الرشيدى، إخطارا من مدير مباحث التموين العميد وجدى الصيرفى، يفيد بضبط «هانى ا ع» لاتهامه بحيازة 100 طن بطاطس داخل ثلاجة بناحية قرية إمليط بمركز إيتاى البارود.

وألقت المباحث أيضا القبض على «حامد ع ا» مدير مخازن شركة لفرز الحاصلات الزراعية بقرية التوفيقية فى مركز إيتاى البارود، لحيازته وتخزينه كميات 80 طن بطاطس.

ووجه محافظ الدقهلية كمال شاروبيم، رئيس مركز ومدينة ميت غمر سعد الفرماوى، تجهيز 10 أطنان من البطاطس لمنافذ البيع، مؤكدا أن المنتج من البطاطس يزيد عن حاجة المستهلكين، إلا أن عمليات التخزين لتحقيق أرباح أعلى أدت إلى تفاقم الأزمة، موضحا أن الاستهلاك لم يزد عن معدلاته الطبيعية فى الفترة نفسها من العام الماضى.

كما وجه شاروبيم، خلال جولة لتفقد منافذ البيع فى المحافظة، وكيل وزارة التموين السيد دايرة، باتخاذ الإجراءات القانونية لإعدام كمية من البطاطس غير صالحة للاستهلاك، محذرا بمعاقبة القائمين على المنفذ حال تكرر عرض منتجات غير صالحة.