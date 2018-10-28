استقبل رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الأحد، نظيره الهندي ناريندرا مودي، على الغداء، ودعاه لزيارة منزله الريفي في قرية ناروساوا بمحافظة ياماناشي جنوب غربي العاصمة طوكيو.

وأشارت وكالة «كيودو» اليابانية، إلى أن «مودي» أصبح أول زعيم أجنبي يتلقى مثل هذه الدعوة من «آبي».

كما ذكرت الوكالة أن «آبي» و«مودي» يخططان للقيام بزيارة مصنع لإنتاج الروبوتات بعد الغداء، لافتة إلى أن الجزء الرسمي من زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى اليابان سيبدأ غدا الاثنين.

وتابعت أنه ينتظر أن يؤكد الطرفان خلال محادثاتهما غدا على تطوير العلاقات الثنائية، فضلا عن نيتهما تنفيذ مبادرة اليابان التي تحمل اسم استراتيجية «اندو-باسيفيك المفتوحة والحرة» بين المحيطين الهندي والهادئ، الهادفة بشكل خاص إلى ضمان حرية الملاحة واحترام سيادة القانون الدولي.

ووفقا لـ«كيودو»، يمكن لـ«آبي» أن يعلن -خلال قمته مع «مودي»- عن قرض بقيمة 2.7 مليار دولار، يخصص للمساعدة في تطوير المواصلات في الهند.