مجلس الوزراء الإسرائيلي يقف دقيقة حدادا على ضحايا هجوم بنسلفانيا

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وقف أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد دقيقة حدادا على أرواح ضحايا هجوم مسلح على معبد يهودي في بيتسبرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية يوم السبت أسفر عن مقتل 11 مصليا على الأقل بالرصاص.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بداية الجلسة الوزارية الأسبوعية ”دولة إسرائيل بأكملها تعزي عائلات قتلى المذبحة المروعة في معبد تري أوف لايف (شجرة الحياة) في بيتسبرج“.

وأضاف أن هجوم يوم السبت هو ”أكبر جريمة لمعاداة السامية“ في سجل أحداث الولايات المتحدة ودعا العالم إلى الاتحاد لمحاربة معاداة السامية في كل مكان.

وتابع ”يصعب تصوير هول قتل يهود تجمعوا للصلاة يوم السبت وقُتلوا فقط لأنهم يهود“.

وكان مسلح اقتحم المعبد وهو يصيح ”الموت لكل اليهود“ أثناء صلوات السبت وقتل 11 مصليا وأصاب ستة آخرين بينهم أربعة من أفراد الشرطة قبل القبض عليه.

وقال نتنياهو ”نيابة عني وعن حكومة إسرائيل ودولة إسرائيل أنقل تعازينا القلبية لعائلات من فقدوا ذويهم. نصلي جميعنا من أجل سرعة تعافي المصابين“.

وأصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانا أدانت فين الهجوم الذي وصفته ”بالعمل الإرهابي... الذي أودى بحياة عدد من المواطنين الأمريكيين اليهود وبعض رجال الشرطة“.