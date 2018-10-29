«جارديان»: باورز هاجم اليهود والمسلمين عبر الإنترنت

ذكرت صحيفة «جارديان» البريطانية، أن روبرت باورز، منفذ الهجوم على المعبد اليهودى بمدينة بيتسبرج الأمريكية، نشر نظريات مؤامرة معادية للسامية على موقع (جاب) للتواصل الاجتماعى، ومن بينها اتهامه لليهود بالسعى لجلب ما وصفهم بـ«المسلمين الأشرار» إلى الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن باورز لطالما نشر عبارات يندد فيها ما اعتبره «سيطرة اليهود على الحكومة الأمريكية، مشيرا إلى أن الأمريكيين البيض و«الحضارة الغربية تتجه صوب انقراض محتم»، وأن اللوم يقع على عاتق اليهود والمسلمين، فيما قال باورز فى آخر منشور له قبل الحادث: «لا يمكننى أن أقف جانبا وأشاهد شعبى يذبحون. تبا لآراءكم. سأدخل».

وأوضحت «جارديان» أن باورز كتب رسالة على الموقع قال فيها إن منظمة الجمعية العبرية لمساعدة المهاجرين المعروفة اختصارا باسم (هياس) «تحب جلب الغزاة إلينا وهى بذلك تقتل شعبنا. لا يمكن أن أجلس وأنا أرى شعبنا يذبح».

بدورها، أعربت المنظمة عن أسفها بسبب الحادث، قائلة: «لا يوجد كلمات تعبر عن مدى أسفنا البالغ».

كما أنتقد المتهم، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كثيرا، قائلا: «لن تصبح أمريكا عظيمة مجددا طالما يوجد غزو يهودى»، فى إشارة إلى شعار حملة ترامب الانتخابية «لنجعل أمريكا عظيمة مجددا».

وأكد موقع «جاب.كوم» فى بيان أنه قام بنسخ جميع بيانات حساب باورز على الموقع، ثم تواصل مع مكتب التحقيقات الفيدرالى وأبلغه بتلك المعلومات»، مؤكدا «سنتعاون تماما مع التحقيق»، ومشددا على إدانة «جميع أعمال الإرهاب والعنف».

يشار إلى أن موقع «جاب.كوم» تأسس عام 2016 وروج لنفسه باعتباره «ملاذا لحرية التعبير»، واشتهر بين النازيين الجدد والقوميين البيض، وأطلق عليه البعض اسم «تويتر العنصريين»، وتم حجبه العام الماضى من على تطبيق «جوجل بلاى» لانتهاكه سياسة الشركة التى تحظر الحض على الكراهية.