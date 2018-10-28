النائب العام السعودي في إسطنبول في إطار التحقيق بقضية خاشقجي

يلتقي النائب العام السعودي مع نظيره التركي في إسطنبول، اليوم الأحد، في إطار تحقيق مستمر في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن يوم الجمعة عن الاجتماع لكنه لم يعط أي تفاصيل بشأن طبيعة الاجتماع بين النائب العام السعودي ونظيره التركي.



وكرر أردوغان دعوته للمملكة العربية السعودية للكشف عن مكان جثة خاشقجي، وقال إن الرياض يجب أن تسلم الأشخاص الثمانية عشر الذين تم اعتقالهم بزعم صلتهم بجريمة القتل حتى يمكن محاكمتهم في تركيا.



وكثفت تركيا التحقيقات في القنصلية السعودية الأسبوع الماضي، حيث انتهى ممثلو النيابة العامة من استجواب 38 موظفا وأخذ عينات من بئر ونظام الصرف الصحي في حديقة القنصلية.



ولم يشاهد خاشقجي، الذي ينتقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، منذ دخوله القنصلية في الثاني من أكتوبر الجاري من أجل الحصول على وثائق متعلقة بالزواج من امرأة تركية.



وبعد أسابيع من الإنكار، أعلنت السعودية بأن خاشقجي قتل في القنصلية. وقال النائب العام بالمملكة يوم الخميس أن القتل كان متعمدا.