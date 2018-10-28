ضبط 60 طنا و14 ألف قطعة و28 ألف عبوة سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، خلال 24 ساعة، من ضبط 57 قضية تموينية بمضبوطات بلغت نحو 60 طنًا، و14 ألف قطعة، و28 ألف عبوة سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك.

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية برئاسة اللواء أنور سعيد، بالتنسيق مع إدارات مباحث التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وخاصة السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مسئول عن شركة لإنتاج المستلزمات الطبية بدون ترخيص بالسيدة زينب بالقاهرة، لحيازته وتخزينه 5 آلاف قطعة مستلزمات طبية "شرائط تحليل مرض السكر" مجهولة المصدر ومقلدة لإحدى العلامات التجارية لتحقيق أرباح غير مشروعة، ومالك مصنع لإنتاج الحلوى بدون ترخيص بمركز شرطة طهطا بسوهاج، لحيازته وتجميعه كمية من الحلوى ومستلزمات الإنتاج وزنت نحو 4 آلاف و650 طن حلوى "منتج نهائي"، و5 آلاف و705 طن مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق.