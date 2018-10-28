مشجعو ليستر سيتي يضعون الزهور في الملعب بعد حادث مروحية رئيس النادي

وضع مشجعو مدينة ليستر سيتي الزهور في ملعب النادى اليوم الأحد، بينما كانوا ينتظرون أنباء رسمية عن مصير مالك النادي، فيتشاي سريفادانابرابا ، الذي تحطمت مروحيته مساء أمس السبت قرب الملعب.

وانتحب المشجعون الذين تأثروا بالحادث وعانقوا بعضهم البعض، بينما قام اللاعبون بالتغريد بتعازيهم على تويتر، بعد أن ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن سريفادانابرابا كان على متن المروحية.

وتدفقت عبارات الثناء على مالك النادي، الذي انتقلت إليه ملكية ليستر سيتر في عام 2010 وساعد ليستر في تحقيق بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم في عام 2016.

وتحطمت المروحية فى ساحة لانتظار السيارات بالقرب من ستاد كينج باور ، التابع لنادي ليستر سيتي.