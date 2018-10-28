الجيش التركي يعلن تحييد 4 مسلحين أكراد شمالي العراق

أعلن الجيش التركي اليوم الأحد "تحييد" 4 من مسلحي منظمة "حزب العمال الكردستاني" في غارات على مخابئهم شمالي العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن بيان لرئاسة الأركان التركية، على تويتر، أن الغارات استهدفت مواقع المسلحين في منطقة هاكورك.

وأوضح البيان أن المسلحين، الذين تم تحييدهم، كانوا يستعدون لشن هجوم على نقاط عسكرية تركية.

ويشن الجيش التركي بصورة منتظمة غارات وعمليات أمنية ضد مواقع المنظمة داخل وخارج البلاد منذ يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها المسلح ضد الحكومة.

وتصنف تركيا منظمة "حزب العمال الكردستاني" على أنها منظمة إرهابية انفصالية.