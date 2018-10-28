إحباط محاولة تفجير في كابول

أحبطت قوات الشرطة الوطنية الأفغانية مؤامرة من قبل متشددين مناهضين للحكومة لتفجير قنبلة مغناطيسية في كابول، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وذكرت قيادة شرطة كابول في بيان مساء أمس السبت أنه تم العثور على عبوة ناسفة مغناطيسية وإحباط مفعولها قبل أن يتمكن المتشددون من تفجيرها في منطقة الشرطة الخامسة بالمدينة.

وأضاف البيان أنه تم زرع القنبلة على جانب طريق في "نياز بيك" في منطقة الشرطة الخامسة في كابول.

ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة ومن بينها طالبان على الأمر حتى الآن.