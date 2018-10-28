طالبة عمرها 15 عاما تنتحر بمبيد حشري بعد رفض خطبتها بالبحيرة

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لقيت طالبة مصرعها، اليوم الأحد، بعد تناولها قرص مبيد حشري خاص بتخزين الغلال، وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب رفض خطبتها لأحد الأشخاص.

ووصل بلاغ لمركز شرطة حوش عيسى من المستشفى العام يفيد استقبال المستشفى الطالبة «نصرة» وعمرها 15 عاما ومقيمة بقرية الشعراوي، مصابة بالتسمم الفسفوري وتوفيت عقب وصولها.

وأقر والدها والدها «السيد» البالغ من العمر 51 عاما ويعمل بالزراعة أن نجلته تناولت قرص مبيد حشري خاص بتخزين الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب رفضه خطبتها من أحد الأشخاص.

وقام مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي على جثة الطالبة وأفاد تقريره بعدم وجود إصابات ظاهرية مع زرقة بالشفتين والأطراف نتيجة تناول المادة السامة ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.