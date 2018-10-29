قال الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، إن الوزارة تؤكد على أهمية وضرورة الرضاعة الطبيعية للأطفال، موضحة أن الألبان الصناعية المدعمة تقدمها الوزارة للأطفال المحرومين من الرضاعة الطبيعية في حالات معينة، مثل انقطاع اللبن عند الأم، أو إصابتها بأحد الأمراض التي تمنعها من الرضاعة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الأحد، أن نسبة الأطفال المحرومين من لبن الأم تمثل حوالي 12% من نسبة المواليد على مستوى الجمهورية، معقبة: «لذلك خصصت الوزارة حوالي 1093 منفذًا في المحافظات المختلفة، لتوفير الألبان لهؤلاء الأطفال.

وأوضحت أن هذه المنافذ تقدم خدمة الألبان المدعمة، بـ 5 جنيهات للعلبة، للأطفال تحت الـ 6 أشهر، و26 جنيهًا للعلبة للأطفال فوق الـ 6 أشهر، معقبة أن هذه الألبان مخصصة للأطفال الذين تنطبق عليهم الشروط.

وذكرت أنه من ضمن هذه الشروط، أن يتم تقديم ما يثبت وفاة الأم، في حالة الوفاة، أو أن يتم تقديم ما يثبت إصابة الأم بأحد الأمراض التي تمنع الرضاعة، أو انقطاع اللبن لدى الأم، موضحة كذلك أن الأطفال التوائم من حقهم الاستفادة من هذه الألبان.