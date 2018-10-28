تحرير طاقم سفينة شحن سويسرية بعد احتجازهم من جانب قراصنة قبالة سواحل نيجيريا

قال ممثلو الادعاء في سويسرا اليوم الأحد، بمدينة بازل إن قراصنة أفرجوا عن 12 من أفراد طاقم سفينة شحن سويسرية بعد خمسة أسابيع من اختطافهم قبالة سواحل نيجيريا.

أضاف باتريك آدامسون المتحدث باسم شركة "ماسويل" للشحن ومقرها جنيف: "لقد كانوا في صحة جيدة".

وتعرضت سفينة "إم في جلاروس" التابعة لشركة ماسويل للهجوم في 22 أيلول/سبتمبر، حيث كانت تحمل الحبوب جنوب غربي مدينة بورت هاركورت.

وصعد القراصنة المجهولون على سلالم، وقطعوا السلك الشائك الواقي وعطلوا أجهزة اتصالات السفن، وفقا لشركة إم.تي.آي للعلاقات العامة التي يرأسها آدامسون.

وتم اختطاف 12 شخصًا من بين أفراد الطاقم الـ 19 ،ونقلهم إلى مكان مجهول، بينما تمكن الباقون من العودة إلى أوطانهم.