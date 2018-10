4 أفلام عن الشيوعية في روسيا بالدورة 11 لبانوراما الفيلم الأوروبي

أعلنت صفحة سينما زاوية على صفحتها بموقع "فيسبوك"، عن 4 أفلام سيتم عرضهم في "بانوراما الفيلم الأوروبي" بدورتها الـ11، والتي تقيمها سينما زاوية في الفترة من 7 نوفمبر حتى 17 من نفس الشهر.

أول فيلمان تسجيليان "I See Red People"، و"The Other Side of Everything"، وتدور قصصهم حول حياة مخرجيهما الشخصية ورحلتهما في البحث عن ماضي عائلاتهم المتعلق بالشيوعية.

أما الفيلم الثالث، هو "Summer"، تدور أحداثه عن شاب موسيقي، وصراعه ضد السلطة التي حاولت فرض سطوتها على المشهد الموسيقى لفرق الروك والأندرجراوند، خلال الثمانينيات في روسيا.

والفيلم الأخير، هو "The Death of Stalin"، والتي تدور أحداثه في إطار كوميدي يتحدث عن صراع السلطة الذي حدث بعد موت "ستالين".