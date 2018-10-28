«التضامن»: إنشاء 6575 مشروعا تجاريا للسيدات المعيلات حتى الآن

قال الدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، إن مشروع «مستورة» واحد من المشروعات التي تستهدف الدولة من خلالها دعم السيدات المعيلات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى تنوع المشروعات ما بين تجارية وخدمية وصناعية ومنزلية وإنتاج حيواني.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، أمس السبت، أن عدد المشروعات التجارية وصل إلى 6575 مشروعًا بتمويل حوالي 108 ملايين جنيه، يليها مشروعات الإنتاج الحيواني، بإجمالي 106 ملايين جنيه، ثم المشروعات المنزلية.



وأشار إلى ارتفاع معدلات التنفيذ في المبادة وإنشاء 15 ألف مشروع في غضون 8 شهور، وهو إنجاز يُحسب للوزارة وبنك ناصر الاجتماعي وصندوق «تحيا مصر»، متابعًا أن عددًا من هذه المشروعات تم إنشائه لذوي الإعاقة من السيدات.



وأوضح أن إقدام 15 ألف سيدة على التقدم للحصول على مشروعات خلال هذه المدة يعكس مدى وعي المرأة المصرية، مشيرًا إلى إحدى القرى في الفيوم مشهورة بصناعة السجاد، وضمها 200 مشروع ضمن مبادرة «مستورة».



وتابع أن الوزارة تعمل على تسليم السيدات المعيلات مشروعات جاهزة للعمل فيها لا تعطيهم أموالا، مستطردًا أن المشروعات التي نفذت حتى الآن متوسط رأس مالها يبلغ 15 ألف جنيه، ولا توجد نسبة تعثر في سداد القروض لأن هناك متابعة من البنك للمشروع لضمان عدم تعثره.



وعن شروط وإجراءات الانضمام لبرنامج «مستورة»، واصل: «على المرأة تقديم الطلب مرفق بصورة البطاقة وما يثبت حصولها على نفقة أو معاش وتقديمه إلى أقرب لجنة زكاة بالنسبة لها أو التوجه إلى بنك ناصر بشكل مباشر».



وأعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس السبت، أن إجمالي قيمة المشروعات التي قدمت ضمن مشروع «مستورة» تجاوزت 244 مليون جنيه منذ إطلاق المشروع وحتى الآن، مشيرة إلى أن معدلات التنفيذ للمشروعات بالبرنامج ارتفعت لتصل الى 15 ألف مشروع.



