نيللي كريم بفعاليات قمة صوت مصر: الفن يقرب بين الشعوب بعكس السياسة

قالت الفنانة نيللي كريم، "حلمي منذ الصغر أن أكون نجمة، ولم أخطط وقتها في أي مجال سأكون، وحلمي حاليًا تحقيق أحلام أشخاص آخرين من خلال مساعدتهم، وليس شرطًا أن تكون مادية، حيث أن أوقات كثيرة الدعم المعنوي يكون أهم بكثير".

وتابعت خلال مشاركتها في القمة الثالثة التي عقدتها شركة "ccplus" للعلاقات العامة، ضمن فعاليات قمة صوت مصر، "الكثير لديهم أحلام لتحقيقها ولكن لايعلمون كيفية تحقيقها، وأحب أن أساعد هؤلاء الناس" لافتتة أنها تنصح الأشخاص الذين لديهم حلم ورؤية وهدف، بالثبات والثقة في النفس والإيمان بموهبتهم وإبداعم".

واستطردت: "عندما أذهب لمهرجانات فنية خارحية، أحب أن أمثل مصر وافتخر بكوني مصرية، فمصر حضارة وتاريخ، ولدينا الكثير من الأشياء الجيدة، وعلينا أن نتفاءل".

وعلقت نيللي بشأن عدم وصول مصر للعالمية بالشكل المرضي حتي الآن، قائلة: "لدينا أفلام حققت نجاحات في مهرجانات عديدة، مثل فيلم اشتباك الذي عُرض في مهرجان كان، وكان من أفضل 10 أفلام هناك، وأهتم أكثر بموضوعات العمل وليس مدى نجاحه ماديًا".

وأكدت أن هذه النوعية من الأفلام تقوم على تصدير صورة مصر،موضحة: "الثقافة تُقرب الشعوب على عكس السياسية التي تبعد الشعوب عن بغضها، فالفن به شفافية وصدق، على عكس بعض القنوات الإخبارية التي تتناول الحدث من وجهة نظرها لتوجهات سياسية".

وأضافت في تصريحات صحفية: "إنني حريصة على المشاركة لأهمية موضوع القمة رغم قلة ظهوري الإعلامي، لكنني أثق في الكاتب عصام يوسف"، "الذي سيحاورها خلال جلستها بالقمة"، مشيرة إلى أنها تستعد لفيلم "الفيل الأزرق" الجزء الثاني، وفيلم آخر بعنوان "فارس".