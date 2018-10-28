براءة 7 متهمين بالتجمهر في محاكمة «مسيرة الدفوف»

أصدرت محكمة أسوان، اليوم الأحد، قرارا ببراءة 7 متهمين نوبيين في واقعة التجمهر أمام محكمة أسوان الكلية.

وكان عدد من النوبيين قاموا بالتجمهر أمام محكمة أسوان خلال نظر قضية 23 نوبيا تم القبض عليهم من مسيرة في عيد الأضحى قبل السابق المعروفة إعلاميا بمسيرة الدفوف.

فقد وقعت مناوشات بين الأمن والمتجمهرين أمام المحكمة، وأطلق الأمن القنابل المسيلة للدموع وحدثت عمليات كر وفر بمحيط المحكمة حتى تمكن الأمن من القبض على 7 من المتجمهرين، وتم تقديمهم للمحاكمة التي تأجلت أكثر من مرة حتى إخلاء سبيلهم بكفالة ثم تبرئتهم نهائيا من تهمة التجمهر.