تنفيذ أعمال نظافة ودهانات لمنطقة سكنية بمطروح بمشاركة أكثر من 500 شاب وفتاة

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قال خالد عبد الحميد مدير عام مديرية الشباب والرياضة، إن المديرية نفذت أعمال النظافة والدهانات بمنطقة الطبية، بالاضافة إلى دهان ورسم سور مدرسة مكارم الأخلاق بمدينة مرسى مطروح، بمشاركة أكثر من 500 شاب وفتاة، يمثلون مراكز الشباب على مستوى المحافظة، تحت شعار "شارك ونظف"، ومن المقرر انتقال الحملة لمناطق اخرى بالمحافظة.

ووجه اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للشباب خلال المبادرة، مع توفير المعدات اللازمة لهم بالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى مطروح.

وأكد الغرابلي ضرورة استغلال طاقة الشباب فى عملية التنمية والبناء، مبديًا إعجابه بحماس الشباب ومشاركتهم الفعالة فى العمل العام للنهوض بالمحافظة.