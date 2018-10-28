انطلاقة جديدة لـ«تسجيل دخول» على مسرح الهناجر

يواصل قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، تقديم العرض المسرحي تسجيل دخول «Log In» على مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.



وقال الفنان هاني عفيفى مخرج العرض، إن المسرحية مدتها ساعة وربع وهي دعوة للتواصل الحقيقي بين الأفراد، وضرورة إيجاد نوع من التوازن بين التواصل عبر الإنترنت والتواصل الحقيقي على أرض الواقع، الذي يخلق نوع من الحوار بين الأفراد يساهم بشكل كبير في تبادل الأفكار التي تدفعنا إلى الابتكار والإبداع وتنمية روح الانتماء.



المسرحية تقدم في الساعة الثامنة والنصف مساء، يوميا عدا يوم الإثنين من كل أسبوع، وهي من إنتاج مركز الهناجر للفنون تحت إشراف الفنان محمد دسوقي مدير المركز، وترصد بشكل ساخر وأسلوب جديد الحياة على وسائل التواصل الاجتماعي وتفاعلات الشباب مع القضايا المختلفة على العالم الافتراضي.



و«تسجيل دخول»، فكرة وإخراج: هاني عفيفي، كتابة إسماعيل إبراهيم وفادي سمير، تمثيل وارتجالات «أحمد السلكاوي، شادي الدالي، عمرو جمال، محمد الشافعي، منة حمدي، ندى نادر، هبة الكومي، مع أوسكار نجدي»، ديكور مي كمال، أزياء مروة عودة، موسيقى محمد صلاح، مادة فيلمية أحمد روبي، إضاءة هاني عفيفي ومحمد عبد المحسن، مخرج مساعد فتحي إسماعيل ويسرا أشرف وياسمين أبو عرب.