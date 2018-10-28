بدأت أولى الزيارات المدرسية لمكتبتي الطفل والنشء بإدارة المكتبات المتخصصة بمكتبة الإسكندرية، اليوم الأحد، وتم استقبال 9 مدارس من مختلف المراحل الدراسية (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية).

وأعلنت المكتبة، في بيان لها اليوم، عن فتح أبوابها لطلبة المدارس المشاركة في مشروع تحدي القراءة العربي، في بادرة تسعى إلى تشجيع الإقبال على المشاركة في المسابقة، والسعي لتعزيز محتوى المكتبة بما يخدم التحدي ويترجم أهدافه الساعية إلى غرس عادة القراءة لدى النشء وتحويل القراءة إلى حالة ثقافية عامة تحظى بدعم مجتمعي كامل.

واستقبلت -المكتبات المتخصصة الطفل والنشء- الطلاب المشاركين في التحدي من عمر 6 سنوات وحتى 18 سنة، ويستطيع كل طالب أن يستعير 5 كتب كحد أقصى.

وتقدم المكتبة برامج معرفية وعلمية متخصصة للطلبة المشاركين تهدف إلى تدعيم أهداف المشروع الذي يسعى إلى تكريس القراءة كأسلوب حياة في المجتمع العربي، إلى جانب تعزيز أهمية الثقافة في نشر قيم التسامح والاعتدال وقبول الآخر ومد جسور من التلاقي والتحاور والانفتاح على مختلف الثقافات.

تأتي هذه الزيارات في إطار عقد الشراكة الذي تم توقيعه بين مكتبة الإسكندرية ومشروع تحدي القراءة العربي، حيث يتم تزويد مكتبتي الطفل والنشء بمكتبة الإسكندرية بـ150 ألف كتاب منوع بين كتب أدبية وتاريخية وعلمية ومعلومات عامة.