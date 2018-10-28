رئيس وزراء اليابان يأمل في تعزيز التعاون الثنائي مع الهند

ذكر رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي اليوم الاحد أن نظيره الهندي، ناريندرا مودي واحد من أكثر أصدقائه "المعتمد عليهم"، معربا عن أمله في أن يعزز هو ونظيره الهندي التعاون الثنائي بين البلدين، طبقا لما ذكرته وكالة "برس تراست أوف إنديا" للأنباء اليوم الأحد.

وقال آبي في رسالة نشرت اليوم الأحد قبيل اجتماعه مع مودي في اليابان إن الهند تقود جهود تحقيق رخاء في المنطقة والعالم بوصفها قوة عالمية.

وتابع رئيس وزراء اليابان إن مودي "قائد رائع لدولته العظيمة".

وأشار آبي إلى أن التعاون بين بلاده والهند يستمر في التوسع على نطاق واسع في الكثير من المجالات مثل الامن والاستثمار وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصحة والبيئة والسياحة.

وكان رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي قد وصل إلى اليابان اليوم الاحد، في زيارة تستمر يومين، طبقا لما ذكرته وكالة "جي.جي.برس" اليابانية للانباء اليوم الاحد.

ومن المقرر أن يعقد مودي اجتماع قمة غدا الاثنين مع نظيره الياباني، شينزو آبي.

وبعد استقبال رئيس وزراء اليابان نظيره الهندي في أحد الفنادق في قرية ياماناكاكو بمقاطعة ياماناشي حوالي ظهر اليوم الاحد، اجتمعا معا على مأدبة غداء.

وفي المساء، سيستضيف آبي مأدبة لمودي في فيلته في قرية ناروساوا بالمقاطعة.

وهذه المرة الاولى التي يدعو فيها آبي شخصية أجنبية لفيلته.

وفي عام 2017، زار آبي ولاية جوجارات غرب الهند، بناء على دعوة رئيس وزراء الهند.